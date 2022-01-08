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Общество8 января 2022 12:33

В поселке Мехзавод в 2022 году снесут семь домов

Зачистке подлежит площадь более чем в 3 гектара
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В поселке Мехзавод снесут 7 домов

В поселке Мехзавод снесут 7 домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снесут семь домов в районе первого квартала поселка Мехзавод. Об этом говорится в постановлении на официальном сайте администрации Самары.

Под снос определены пять аварийных и два ветхих дома. Общая площадь участка, в котором будут проводиться демонтажные работы, составляет 3,13 гектар. Он располагается в границах Московского и Красноглинского шоссе.

Помимо домов под снос попадут нежилые постройки, в том числе гаражи. Демонтажные работы вызваны строительными работами по возведению микрорайона Новая Самара.