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Происшествия9 января 2022 6:55

В Самаре мужчина прописал у себя в квартире 7 мигрантов

Подозреваемому грозит колония
Алена ПРОВКИНА
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Мужчине грозит уголовная ответственность

Мужчине грозит уголовная ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который поставил на учет в своей квартире 7 мигрантов. В дальнейшим он не собирался предоставлять им жилье.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, житель Советского района прописал в своей квартире, на улице Советской Армии, 7 мигрантов. Он брал с иностранных граждан вознаграждение, но не собирался предоставлять им жилье. О преступлении сообщили местные жители.

Подозреваемого предупреждали о возможной уголовной ответственности, но он проигнорировал. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.