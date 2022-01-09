В Самаре мужчина прописал у себя в квартире 7 мигрантов

Мужчине грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который поставил на учет в своей квартире 7 мигрантов. В дальнейшим он не собирался предоставлять им жилье.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, житель Советского района прописал в своей квартире, на улице Советской Армии, 7 мигрантов. Он брал с иностранных граждан вознаграждение, но не собирался предоставлять им жилье. О преступлении сообщили местные жители.

Подозреваемого предупреждали о возможной уголовной ответственности, но он проигнорировал. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.