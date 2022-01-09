Самарцев снова ожидает понижение температуры 10 января 2022 года

Ночью 10 января ожидается сильный мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь ожидается понижение температуры ночью, 10 января 2022 года. Без существенных осадков.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 10 января температура воздуха ночью достигнет -18 градусов. Местами ожидается гололедица. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха от -6… до -11 градусов.

Напомним, что с ростом атмосферного давления в январе установится влияние антициклона. Осадков будет немного, ожидается мороз. По сведению Гидрометцентра, в начале месяца средняя температура выше нормы на 1,5 градуса.