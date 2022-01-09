В Самаре водитель иномарки сбил девушку-пешехода

Девушка находится в больнице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вечером, 8 января 2022 года, в 18:20 водитель иномарки сбил девушку-пешехода. Из-за травм пострадавшую госпитализировали.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, молодой 22-летний водитель кроссовера «Hyundai Creta» ехал со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Луначарского. Напротив жилого дома по проспекту Ленина, 7 автолюбитель наехал на девушку-пешехода. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали из-за полученных травм.

Девушка переходила дорогу в зоне видимости автомобиля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.