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Происшествия9 января 2022 8:47

В Самаре из-за аварии с пешеходом и двумя автомобилями пострадала 9-летняя девочка

Возбуждено административное дело
Алена ПРОВКИНА
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Пострадавшие госпитализированы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшие госпитализированы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре из-за аварии с пешеходом столкнулись две иномарки. В результате пострадали водители и 9-летняя пассажирка.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина-водитель иномарки «Opel Astra» ехала по улице Алма-Атинская и сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Из-за произошедшей аварии, водитель кроссовера «Renault Kaptur» не смог выдержать дистанцию. Вывернув руль, он врезался в бордюр и столкнулся с «Opel Astra».

В результате ДТП пострадали: пешеход, водитель кроссовера и 9-летняя девочка-пассажир. В отношении женщины-водителя возбуждено административное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.