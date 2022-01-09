В Самарской области на автодороге М-5 из-за аварии иномарка вылетела в кювет

Пассажирки были госпитализированы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Камышлинском районе Самарской области вечером, 8 января 2022 года, на автодороге М-5 «Урал» из-за аварии иномарка вылетела в кювет.

По полученным данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель «Volkswagen Polo» обгонял автомобили, из-за снегопада и заноса на автодороге, мужчина не рассчитал и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Kia Rio». Из-за столкновения «Volkswagen Polo» съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажирки обоих автомобилей. Их госпитализировали и назначили амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.