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Общество9 января 2022 11:05

В Самаре на три года закроют движение пяти трамваев

Это произойдет из-за проведения демонтажных работ на путях
Алена ПРОВКИНА
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Демонтаж путей продлится до 2024 года

Демонтаж путей продлится до 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до 2024 года перекроют движение пяти трамваев из-за демонтажных работ на путях. Закрытие движения планируют в понедельник, 10 января 2022 года, по улице Галактионовской между Полевой и Красноармейкой.

В мэрии сообщили, что ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Изменения коснулись маршрутов №5, №15, №20, №20к, №22. Ранее об этом уже заявлял министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Обновленные маршруты можно посмотреть на официальном сайте администрации областной столицы. Демонтаж путей связан с началом работы новой станции метро "Театральная".