В Новокуйбышевске продлили маршрут №127 из Самары

Вечерний рейс продлили до конца января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске приняли решение продлить рейс маршрута №127 из Самары. Теперь он будет работать до конца января.

По сообщению городской администрации, в рамках взаимодействия с министерством транспорта и автомобильных дорог, было принято решение продлить маршрут №127 до 31 января 2022 года в 21:00. Теперь жители смогут ехать по маршруту «город Самара (ПАВ) – город Новокуйбышевск (через РЭБ).

Напомним, что дополнительный вечерний рейс №127 запускался с 21 по 20 декабря для изучения пассажиропотока.