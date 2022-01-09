Жители Самарской области лепят в парках и лесах сказочных зверей

Жители лепят снеговиков в лесу Тольятти. Фото: Тольятти24

В городе Тольятти Самарской области местные жители не только украшают парки и лес волшебными животными из снега, но и активно проводят время с семьей на свежем воздухе.

В лесу Комсомольского района местные жители вылепили снеговика, большого волка и симпатичного кролика.

- Какая милота встречает жителей, - отмечают в комментариях пользователи социальных сетей.

Снеговики появляются не только в парках и лесах Тольятти, но и во дворах Куйбышевского района. Самарцы также поблагодарили соседей за красоту и хорошее настроение.