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Общество9 января 2022 15:38

Жители Самарской области лепят в парках и лесах сказочных зверей

Горожане активно проводят время на свежем воздухе
Алена ПРОВКИНА
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Жители лепят снеговиков в лесу Тольятти. Фото: Тольятти24

Жители лепят снеговиков в лесу Тольятти. Фото: Тольятти24

В городе Тольятти Самарской области местные жители не только украшают парки и лес волшебными животными из снега, но и активно проводят время с семьей на свежем воздухе.

В лесу Комсомольского района местные жители вылепили снеговика, большого волка и симпатичного кролика.

- Какая милота встречает жителей, - отмечают в комментариях пользователи социальных сетей.

Снеговики появляются не только в парках и лесах Тольятти, но и во дворах Куйбышевского района. Самарцы также поблагодарили соседей за красоту и хорошее настроение.