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Общество9 января 2022 16:50

В Самаре жители устроили снегоуборочный флешмоб

Люди вышли во дворы с лопатами
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во дворах стало намного чище. Фото: Подслушано Самара

Во дворах стало намного чище. Фото: Подслушано Самара

В Самаре жители микрорайона Новая Самара устроили снегоуборочный флешмоб и вышли из дома с лопатами 8 января 2022 года.

По сообщению в социальных сетях, самарцы созвали всех соседей, чтобы очистить дворы и провести «зимний субботник».

- «Вооружимся» снеговыми лопатами и термосами с горячим чаем, зарядимся позитивной энергией, по максимум освободим дворы от машин и хорошенько расчистим всё вокруг, - написали в групповом чате жители двора.

Несколько активистов вышли с лопатами и расчистили сугробы возле домов №31, №33 и №40.