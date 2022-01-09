В Самаре жители устроили снегоуборочный флешмоб

Во дворах стало намного чище. Фото: Подслушано Самара

В Самаре жители микрорайона Новая Самара устроили снегоуборочный флешмоб и вышли из дома с лопатами 8 января 2022 года.

По сообщению в социальных сетях, самарцы созвали всех соседей, чтобы очистить дворы и провести «зимний субботник».

- «Вооружимся» снеговыми лопатами и термосами с горячим чаем, зарядимся позитивной энергией, по максимум освободим дворы от машин и хорошенько расчистим всё вокруг, - написали в групповом чате жители двора.

Несколько активистов вышли с лопатами и расчистили сугробы возле домов №31, №33 и №40.