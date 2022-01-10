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Общество10 января 2022 6:25

Стационарный круглогодичный туалет появится в парке Гагарина в Самаре в 2022 году

Помещение будет отапливаться зимой
Анастасия ФИЛАТОВА
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В парке Гагарина в 2022 году решат проблему с туалетами

В парке Гагарина в 2022 году решат проблему с туалетами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парке имени Юрия Гагарина в Самаре обустроят стационарный круглогодичный туалет. Он появится уже в 2022 году. Об этом в твиттере сообщили представители МАУ «Парки Самары».

— В этом году на территории парка будет построен стационарный туалет круглогодичного использования. Осталось совсем немного, и вопрос отапливаемых туалетов будет закрыт, — отметили в учреждении.

Напомним, сейчас в парке Гагарина работает один модульный туалет на четыре кабинки. Он приспособлен к работе в зимний период. Кроме того, там есть кабины биотуалетов. Они распределены по всей территории парка.