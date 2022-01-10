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Общество10 января 2022 7:27

Самарец показал с воздуха строительство трех 32-этажных секций в ЖК «Космолет» на ул. Антонова-Овсеенко

В жилом комплексе обустроят подземный паркинг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строители начали возводить первый этаж третьей 32-этажной секции

Строители начали возводить первый этаж третьей 32-этажной секции

Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство ЖК «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Проект предполагает возведение трех секций по 32 этажа.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке. В первом доме уже возвели 10 этажей, во втором — 6, а в третьем — пока только сделали фундамент и начали строить первый этаж. Планируемый срок сдачи жилого комплекса — четвертый квартал 2022 года.

— Очередные огромные человейники с микроскопическими двориками. Представляете, сколько у жителей этих домов будет машин? Опять будут стоять везде: и на тротуарах, и на газонах, — комментируют видео самарцы.

Напомним, строительство ЖК «Космолет» началось во втором квартале 2018 года. Застройщиком выступает ООО «Кольцо». В секциях предусмотрены квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Также проект предполагает обустройство подземного паркинга на 78 гаражных боксов. Их площадь будет варьироваться от 16 до 30 кв. м.