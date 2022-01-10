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Происшествия10 января 2022 9:36

В Самарской области на М-5 пострадали 3 человека из-за выезда легковушки на встречную полосу

Водителя и пассажиров госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
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Трех человек доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Трех человек доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Женщина-водителя выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку. В результате аварии пострадали три человека.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, женщина ехала на автомобиле «LADA XRAY» по дороге от М-5 «Урал» в направлении города Оренбург. По предварительным данным, она не смогла справиться с управлением машины и выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой «Toyota Land Cruiser Prado».

Из-за столкновения пострадали женщина-водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Их госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.