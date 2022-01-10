В Самаре пассажиров не стали предупреждать об изменении маршрутов трамваев

Многие самарцы до сих пор не знают, что трамваи по Галактионовской больше не ходят / Фото: @iddqd8 Фото: Twitter.com

Жители Самары возмутились, что их не предупредили об изменении движения пяти трамваев. С понедельника, 10 января 2022 года, маршруты № 5, 15, 20, 20к и 22 следуют в объезд улицы Галактионовской. Однако многие горожане об этом до сих пор не знают и ждут составы на привычных остановках.

— Ни в салонах, ни на остановках объявлений, что движение по Галактионовской закрыли, нет. На Самарской площади стоит куча народа — ждут трамвай. Вы издеваетесь?! — обратился местный житель в твиттере к властям.

Его поддерживают и другие горожане. По их словам, позже, конечно, все разберутся. Однако в первую неделю чиновники должны были сделать нормальное информирование — разместить в салонах и на остановочных павильонах объявления, что до 31 декабря 2024 года трамваи будут ходить по Красноармейской.

В департаменте транспорта Самары в ответ сообщили, что предупреждение о готовящихся изменениях было дано заранее. Новости об этом разместили в соцсетях, на сайте городской мэрии и в СМИ. Правда, чиновники не учли, что далеко не все горожане (в частности пенсионеры) пользуются интернетом.