Житель Самары споткнулся о кота и упал на нож

Медики диагностировали у парня ножевое ранение живота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в субботу, 8 января 2022 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло необычное ЧП. Там 24-летний молодой человек напоролся на нож. В происшествии оказался замешан кот.

— Парень рассказал, что резал дома сыр. По собственной неосторожности он споткнулся о кота и упал на нож, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Примерно в четыре часа утра пострадавшего доставили в городскую больницу № 8. Медики диагностировали у него проникающее ранение брюшной стенки и алкогольное опьянение. Врачи оказали молодому человеку необходимую помощь и оставили лечиться в стационаре.

Сейчас правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.