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Общество10 января 2022 12:56

В Самаре опубликованы эскизы высоток на берегу Волги у Речного вокзала

Здесь хотят построить большой жилой комплекс переменной этажности
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Такой жилой комплекс может появиться около речного вокзала в Самаре. Фото: taburent.ru

Такой жилой комплекс может появиться около речного вокзала в Самаре. Фото: taburent.ru

В Самаре опубликованы эскизы высоток на берегу Волги у Речного вокзала. Внешний вид будущего ЖК на Крупской выложили на портале taburent.ru

Будущий жилой комплекс расположен в историческом центре Самары на самом берегу Волги за Речным вокзалом в границах улиц Крупской, Максима Горького и Кутякова. Застройщиком выступает ООО «Капитал Девелопмент» (входит в ГК «Новый Дон»).

Согласно опубликованным материалам, речь идет о строительстве трех отдельных домов переменной этажности – от 4 до 9 этажей. Предполагается, что в жилом комплексе будет 299 квартир общей площадью 48 тыс. кв. метров.

Сроки начала строительства пока неясны.