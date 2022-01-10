Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 13:10

В Самарской области мужчина на новогодних праздниках зарезал водителя крупной компании

По факту убийства возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разбирательства по преступлению продолжаются

Разбирательства по преступлению продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 января в селе Солнечная Поляна в Жигулевске произошла трагедия. В квартире дома на улице Павла Власова был убит 50-летний мужчина, работавший водителем на одном из крупных предприятий.

— Ему ножом нанесли три колото-резаных раны — в челюсть, в шею и в область ребер. Он скончался. По предварительной версии, все произошло во время распития спиртных напитков, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый уже установлен. Это 53-летний Эдуард Г., ранее судимый за насильственные действия сексуального характера и нанесение травм другому человеку. Он задержан и дал признательные показания.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.