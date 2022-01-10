В Самарской области мужчина на новогодних праздниках зарезал водителя крупной компании

Разбирательства по преступлению продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 января в селе Солнечная Поляна в Жигулевске произошла трагедия. В квартире дома на улице Павла Власова был убит 50-летний мужчина, работавший водителем на одном из крупных предприятий.

— Ему ножом нанесли три колото-резаных раны — в челюсть, в шею и в область ребер. Он скончался. По предварительной версии, все произошло во время распития спиртных напитков, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый уже установлен. Это 53-летний Эдуард Г., ранее судимый за насильственные действия сексуального характера и нанесение травм другому человеку. Он задержан и дал признательные показания.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.