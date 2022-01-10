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Происшествия10 января 2022 13:21

В Самаре мужчина надругался над 21-летней девушкой в СПА-салоне

Сейчас по факту обращения работницы заведения сейчас проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия сейчас проводится проверка

По факту происшествия сейчас проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 9 января в полицию Советского района Самары поступило сообщение от 21-летней местной жительницы. Девушка заявила, что вечером 8 января в отношении нее совершили действия сексуального характера.

— Это произошло в СПА-салоне в Цветочном переулке, где работает заявительница. Подозреваемый установлен — 42-летний водитель одного из городских ООО, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.