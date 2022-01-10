В транспорте Самары за новогодние праздники выявили 11 антимасочников

С осени 2020 года в Самаре передали в суды уже около 1 тысячи материалов

В Самаре продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. За новогодние праздники проверяющие выявили 11 нарушителей. На всех антимасочников составили протоколы.

— С сентября 2020-го в суды было направлено около 1 тысячи материалов, в том числе по повторным нарушениям. При этом 835 протоколов были составлены в течение прошлого года, — отметили в городской администрации.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Самарской области в последние дни немного улучшилась. Однако ограничения продолжают действовать. Маски необходимо надевать перед посадкой в транспорт и не снимать их на протяжении всей поездки.

Если пассажиры сразу устраняют нарушение по просьбе проверяющих, то их ждет только профилактическая беседа и предупреждение. Тем, кто категорически отказывается от ношения СИЗов, грозит высадка из транспорта и протокол. В дальнейшем таких антимасочников могут наказать рублем на сумму до 30 тысяч рублей.