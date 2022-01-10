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Общество10 января 2022 14:36

В Тольятти мужчина решил помочь своему знакомому избежать проблем с законом и сам попал под статью

Тольяттинца подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Приятель не знал о преступном умысле своего товарища

Приятель не знал о преступном умысле своего товарища

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки должностному лицу. Мужчина хотел помочь своему знакомому, но сам попал под уголовную статью.

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2021 года решил дать полицейскому взятку в размере 12 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за реализацию предметов одежды с признаками контрафактности и не составление соответствующих процессуальных документов. Мужчина действовал в интересах своего знакомого, который не знал о преступном умысле товарища.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о происшествии своему руководству. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.