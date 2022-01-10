Почти 800 жителей Самарской области чуть не потеряли зрение в новогодние праздники

24 человека получили травмы от салютов, петард или пробок от шампанского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники областная офтальмологическая больница имени Ерошевского принимала пациентов со специфическими «новогодними» травмами. Врачи-офтальмологи рассказали, с какими травмами органов зрения обращались самарцы на каникулах.

- В период новогодних праздников за неотложной офтальмологической помощью в больницу им. Т.И. Ерошевского обратились 784 человека, из них 149 человек получили травмы органа зрения, 20 человек были госпитализированы в специализированное офтальмологическое отделение. Из них, 24 человека получили специфические «новогодние» травмы, - рассказали в пресс-службе больницы имени Ерошевского.

К «новогодним» травмам относят – выстрелы пробок от шампанского, искры от бенгальского огня или петард, а также травмированные роговицы елочными иголками. Так, 15 человек пострадали от инородных тел в органе – елочные иголки и продукты горения фейерверка, 2 человека получили тупые травмы глаза от пробки от шампанского, 7 человек получили термический ожог глаз от бенгальского огня или петард, а один из них и вовсе лишился зрения.

В 2021 году количество пострадавших от фейерверков и других видов пиротехники было меньше – 16 пострадавших, в 2020 году – 14 человек, а в 2019 году в больницу обратились 15 самарцев. Врачи призывают граждан к более внимательному отношению к различным новогодним пиротехническим забавам, чтобы подобных травм глаз не происходило.