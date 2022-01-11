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Общество11 января 2022 3:28

Самарцев предупредили о густом тумане и изморози 11 января 2022 года

Такая погода сохранится в первой половине дня
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Видимость в тумане - менее 500 метров

Видимость в тумане - менее 500 метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупредили самарцев о густом тумане и изморози на улице 11 января 2022 года. Такие погодные условия сохранятся всю первую половину дня.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Из-за непроглядного тумана видимость - менее 500 метров. Температура воздуха от -6… до -11 градусов. Небольшой снег и изморозь.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на дорогах. Водителям в туман необходимо аккуратно передвигаться по автодорогам, включать противотуманные фары и двигаться на маленькой скорости.