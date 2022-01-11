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Происшествия11 января 2022 5:30

Самарец лишился более 70 тысяч рублей из-за бронирования места в автомобиле

Молодой человек искал себе попутчика
Алена ПРОВКИНА
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Злоумышленник списал с карты попутчика крупную сумму

Злоумышленник списал с карты попутчика крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области молодой человек лишился более 70 тысяч рублей из-за поиска попутчика на онлайн-сервисе. Доверчивый парень ввел реквизиты и код доступа.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, в начале января 2022 года 27-летний парень хотел воспользоваться онлайн-сервисом для бронирования места в автомобиле. Молодой человек собирался в поездку по маршруту «Самара-Оренбург». Потерпевший нашел попутчика, обговорил детали поездки и получил сообщение с ссылкой для брони и предоплаты. Он ввел все реквизиты банковского счета, а после лишился более 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.