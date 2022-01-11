План по вакцинации от COVID-19 в Самарской области выполнен на 80%

Первичную вакцинацию в губернии не прошли почти 400 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области план по вакцинации против коронавируса исполнен на 80%. Прививки сделали более 1 млн 641 тысячи человек. Регион находится на 8 месте в стране по этому показателю. Об этом стало известно в понедельник, 10 января 2022 года, на заседании оперштаба.

Первичную вакцинацию в губернии не прошли почти 400 тысяч человек. Среди самарцев старше 60 лет прививки не сделали более 230 тысяч человек. Кроме того, снизились темпы ревакцинации. План выполнен только на 47%.

Что касается вакцинации против гриппа, то здесь темпы достаточно высокие. Прививки сделали свыше 1 млн 100 тысяч человек. Это 58% от плана. По данным оперштаба, регион располагает достаточным количеством вакцин и от гриппа, и от COVID-19.