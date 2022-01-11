Обвиняемый уже отбывает срок в исправительной колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд приговорил напавшего на женщину к колонии строгого режима за ограбление в подъезде. Обвиняемый уже отбывает срок.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, вечером местная жительница возвращалась домой. На улице подозрительный молодой человек несколько раз окрикнул потерпевшую и зашел с ней в подъезд, где ударил ее и выхватил мобильный телефон. Пострадавшая выбежала на улицу и попросила у прохожего помощи, чтобы связаться с полицией. Правоохранители обследовали территорию и нашли подозреваемого у бара. Злоумышленник успел забежать в помещение, где его смогли задержать.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Вину в содеянном он признал. Суд приговорил обвиняемого к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.