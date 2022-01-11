Стоимость проезда в самарском автобусе № 480 подняли в январе 2022 года

Проезд в коммерческих автобусах стал дороже / Фото: Виталий Зотов / Общественный транспорт Фото: СОЦСЕТИ

Плату за проезд с января 2022 года повысили не только в муниципальном транспорте, но и в коммерческом. В салонах некоторых автобусов теперь можно увидеть объявления об увеличении тарифа с 35 до 38 рублей. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

Так, стоимость проезда повысили в маршрутках №№ 217, 226, 247, 261 и 266. Подняли плату и в межмуниципальном автобусе № 480. Он ходит от железнодорожного вокзала через поселки Зубчаниновка, Стройкерамика, Петра Дубрава и Кошелев-Парк до микрорайона Крутые Ключи. Теперь пассажирам, которые ездят на нем в пределах города, приходится платить 38 рублей, а тем, кто едет дальше, — 45 рублей.

Напомним, с 1 января 2022 года в Самаре подняли плату за проезд в муниципальном общественном транспорте. За наличный расчет билет стоит 35 рублей, а по банковской или безлимитной транспортной карте — 32 рубля. Для владельцев социальных проездных ничего не изменилось. Они продолжают платить за поездки, как и прежде.