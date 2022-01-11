В Управленческом при пожаре в частном доме погибла женщина и пострадал ребенок

Пожарные потушили возгорание в течение часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 10 января 2022 года, в поселке Управленческом в Красноглинском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Камской, 25 сгорел частный дом. Без жертв не обошлось.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 18:46. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. Площадь возгорания составила 70 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 37 человек. Они потушили пламя в 19:50. К сожалению, в результате происшествия погибла 64-летняя женщина. Также пострадал 11-летний ребенок.

Что стало причиной пожара, пока не известно. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.