В Самаре на парковке ТЦ «Империя» заведенный трактор насмерть зажал ковшом мужчину

Некоторое время труп катался на заведенном тракторе по кругу Фото: принтскрин видео.

Вечером, 10 января 2022 года, в Самаре на парковке возле ТЦ «Империя» произошло смертельное ЧП. Заведенный трактор убил своего водителя стрелой.

- Вероятно, мужчина полез чинить подъемник на заведенном тракторе, и его зажало стрелой. Он умер до приезда медиков и спасателей, - рассказали «КП-Самара» в Поисково-спасательном отряде Самары.

Как рассказали журналистам спасатели, по прибытии тело мужчины находилось на тракторе, который кружил вдоль своей оси по снегу. Через некоторое время погибший соскользнул и упал на землю. Трактор остановили, а тело передали сотрудникам правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств и установления личности.