Новую котельную построят в Кировском районе Самары в 2026 году

Котельную построят для девятиэтажного дома на Смышляевском шоссе, 1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары построят новую котельную. Она должна обеспечить теплом и горячей водой несколько сотен местных жителей. Об этом говорится в новой муниципальной программе «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Самары» на 2022-2026 годы.

Блочно-модульную котельную возведут для дома № 1 по Смышляевскому шоссе. В этой девятиэтажке проживают 348 человек, в том числе 82 ребенка. Сейчас жильцы получают коммунальные услуги от сетей, принадлежащих ОАО «Конструкторское бюро автоматических средств». Это предприятие находится в стадии банкротства. Поэтому власти озаботились строительством муниципальной котельной.

Правда, новое оборудование появится не скоро. Проект котельной планируют разработать только в 2025 году. На эти цели чиновники хотят направить 3 млн рублей. Сами работы намечены на 2026 год. Предварительная стоимость — 19,8 млн рублей.