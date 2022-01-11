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Общество11 января 2022 9:18

В Самаре вновь провели мониторинг цен на продукты

Появились данные за 10 января 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мониторинг проводят, чтобы отслеживать динамику роста цен

Мониторинг проводят, чтобы отслеживать динамику роста цен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары вновь провели мониторинг цен на продовольственные товары. Благодаря отслеживанию ценников, специалисты анализируют ситуацию по запасам и отслеживают динамику стоимости.

По данным городской администрации, в следующих магазинах можно найти самые дешевые цены на продукты:

В магазине «Перекресток» Красноглинского района молоко питьевое за литр – 33, 9 рубля;

В «Ашане» Советского района хлеб и булочные изделия из 1 и 2 сорта муки за кг – 47 рублей;

В «Ашане» Советского района яйца куриные за 10 штук – 69,49 рублей;

В «Потоке» Октябрьского района масло подсолнечное за литр – 89,9 рублей.

Посмотреть весь список мониторинга цен можно на официальном сайте городской администрации.