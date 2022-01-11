В Самаре вновь провели мониторинг цен на продукты

Мониторинг проводят, чтобы отслеживать динамику роста цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары вновь провели мониторинг цен на продовольственные товары. Благодаря отслеживанию ценников, специалисты анализируют ситуацию по запасам и отслеживают динамику стоимости.

По данным городской администрации, в следующих магазинах можно найти самые дешевые цены на продукты:

В магазине «Перекресток» Красноглинского района молоко питьевое за литр – 33, 9 рубля;

В «Ашане» Советского района хлеб и булочные изделия из 1 и 2 сорта муки за кг – 47 рублей;

В «Ашане» Советского района яйца куриные за 10 штук – 69,49 рублей;

В «Потоке» Октябрьского района масло подсолнечное за литр – 89,9 рублей.

Посмотреть весь список мониторинга цен можно на официальном сайте городской администрации.