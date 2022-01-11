Двух человек госпитализировали из-за ДТП на М-5 в Самарской области

Детали разлетелись в разные стороны. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области водитель выехал на встречную полосу. Из-за столкновения пострадали два пассажира.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник, 10 января 2022 года, водитель «Lada Granta» ехал по автодороге М-5 «Урал» - Красный Яр – Городцовка». Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «УАЗ Патриот». Машины жутко смяло из-за столкновения. Два пассажира «Lada Granta» пострадали. Среди них был несовершеннолетний подросток 17-лет.

Пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельство произошедшего ДТП.