Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 10:57

Двух человек госпитализировали из-за ДТП на М-5 в Самарской области

Водитель выехал на встречную полосу
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Детали разлетелись в разные стороны. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Детали разлетелись в разные стороны. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области водитель выехал на встречную полосу. Из-за столкновения пострадали два пассажира.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник, 10 января 2022 года, водитель «Lada Granta» ехал по автодороге М-5 «Урал» - Красный Яр – Городцовка». Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «УАЗ Патриот». Машины жутко смяло из-за столкновения. Два пассажира «Lada Granta» пострадали. Среди них был несовершеннолетний подросток 17-лет.

Пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельство произошедшего ДТП.