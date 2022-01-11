Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 11:26

Директора фирмы в Самаре обвиняют в невыплате более 5,7 млн рублей работникам

Мужчина в ближайшее время окажется на скамье подсудимых
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчину могут лишить свободы

Мужчину могут лишить свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом исполнительный директор фирмы, которая занимается разработкой ПО. Он задолжал своим работникам более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, руководитель фирмы не платил зарплату своим сотрудникам с мая 2020-го по апрель 2021 года. Свои деньги не получили 11 человек.

— Обвиняемый знал, что на расчетных счетах организации есть необходимые средства, однако он использовал их для удовлетворения требований других кредиторов, увеличения суммы оборотного капитала и получения дохода, — отмечают следователи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты». Недавно расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит самарцу, — до 3 лет лишения свободы.