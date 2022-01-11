Директора фирмы в Самаре обвиняют в невыплате более 5,7 млн рублей работникам

Мужчину могут лишить свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом исполнительный директор фирмы, которая занимается разработкой ПО. Он задолжал своим работникам более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, руководитель фирмы не платил зарплату своим сотрудникам с мая 2020-го по апрель 2021 года. Свои деньги не получили 11 человек.

— Обвиняемый знал, что на расчетных счетах организации есть необходимые средства, однако он использовал их для удовлетворения требований других кредиторов, увеличения суммы оборотного капитала и получения дохода, — отмечают следователи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты». Недавно расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит самарцу, — до 3 лет лишения свободы.