Названа толщина льда на Волге в Самарской области в январе 2022 года

Толщина льда на водохранилищах в регионе ниже среднемноголетних значений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какой толщины достиг лед на реке Волге в Самарской области в январе 2022 года. По данным Приволжского УГМС, эти значения ниже нормы.

— Толщина льда на Куйбышевском водохранилище на 10 января составила 30-33 см. Это на 5-8 см меньше среднемноголетних значений, — отмечают специалисты.

На Саратовском водохранилище ледостав еще не завершен. Кое-где наблюдаются полыньи и трещины. Толщина льда в настоящее время там составляет 15-35 см. Это на 1-12 см меньше среднемноголетних значений.

Выходить на такой лед опасно. Любителям зимней рыбалки стоит быть осторожнее. Также родителям необходимо внимательнее следить за своими детьми. Игры на замерзающих водоемах запрещены.