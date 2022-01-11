В Самарской области женщина выпила «Крота» и умерла

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Тольятти произошла трагедия. В реанимационном отделении больницы на бульваре Здоровья скончалась 80-летняя местная жительница.

— У нее был диагностирован коронавирус. Кроме того, медики выяснили, что она отравилась средством для засора труб «Крот». О случившемся уже сообщили ее родственникам, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

О факте смерти женщины в полицию уже сообщил врач медучреждения. Там начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову

Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором (подробности)