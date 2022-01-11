В Самаре пожилая женщина перепутала возбуждающие капли с корвалолом и выпила недельную дозу афродизиака

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарскую городскую больницу поступила женщина с признаками отравления. Как выяснилось, пенсионерка перепутала возбуждающие капли с седативным препаратом от сердца.

Молодая супружеская пара захотела разнообразить свою интимную жизнь, и мужчина приобрел возбуждающие капли. По инструкции, для эффекта достаточно принимать по несколько капель, а передозировка может вызвать отравление.

Как рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией, мужчина поставил флакон в холодильник. На днях к молодым супругам приехала погостить теща, которая страдает сердечным заболеванием. Пожилой даме стало плохо, и она решила принять корвалол. На флакончике из «секс-шопа» были нарисованы сердечки, поэтому пенсионерка подумала, что это и есть капли от сердца. Она налила из флакона около 50-60 возбуждающих капель, то есть недельную дозу афродизиака.

Через некоторое время женщина почувствовала себя нехорошо и попросила вызвать скорую. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую в больницу. Сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей.