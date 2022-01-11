В Самаре произошел крупный пожар на производстве в Зубчаниновке

Пожарные работают по повышенному рангу сложности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 11 января 2022 года, в Самаре в поселке Зубчаниновка произошел крупный пожар в производственном цеху. В настоящее время к месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности «Пожар №2».

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, горит здание по производству мебели на пересечении Офицерской и Зубчаниновского шоссе. На месте крупного пожара работают экстренные службы, а также развернут штаб пожаротушения.

Пожарные ликвидируют открытое горение, локализовать огонь в настоящее время пока не удалось. Также неизвестно, есть ли угроза распространения на соседние дома.

«Комсомолка» следит за развитием событий.