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Общество11 января 2022 16:22

В Самаре в 2022 году не нашли омикрона

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Самарской области
Сергей АХМАТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Горожан просят быть бдительнее, чтобы заболеваемость снова не стала расти

Горожан просят быть бдительнее, чтобы заболеваемость снова не стала расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области омикрона пока нет и, как надеются власти, не будет. Об этом на минувшем совещании оперштаба сообщила глава Роспотребнадзора Самарской области. Сейчас в анализах заболевших не выявлено ни одного случая штамма омикрон. Еще одна хорошая новость - в целом заболеваемость коронавирусом тоже снижается.

- Охват тестированием поддерживают на уровне, значительно превышающем федеральный норматив, 18 лабораторий. За прошлую неделю было обследовано почти 66 тысяч человек. Выявляется штамм «дельта», - рассказали в оперативном штабе.

Также в Роспотребндзоре рассказали, что снижается число случаев ОРВИ - за неделю их количество уменьшилось на 22,7%. Но тем временем ОРВИ все равно на 65% больше, чем в прошлом году, но в 2,2 раза меньше пневмоний.

При этом власти опасаются, что первая неделя января - не самая показательная, ведь сейчас начнут приезжать из заграничных поездок, а также путешествий по России туристы, и они могут привезти с собой новые штаммы. Для того, чтобы никаких взрывов не случилось, на вокзалах и в аэропортах ужесточат контроль за прибывающими гражданами.