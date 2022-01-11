В Самаре в 2022 году не нашли омикрона

Горожан просят быть бдительнее, чтобы заболеваемость снова не стала расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области омикрона пока нет и, как надеются власти, не будет. Об этом на минувшем совещании оперштаба сообщила глава Роспотребнадзора Самарской области. Сейчас в анализах заболевших не выявлено ни одного случая штамма омикрон. Еще одна хорошая новость - в целом заболеваемость коронавирусом тоже снижается.

- Охват тестированием поддерживают на уровне, значительно превышающем федеральный норматив, 18 лабораторий. За прошлую неделю было обследовано почти 66 тысяч человек. Выявляется штамм «дельта», - рассказали в оперативном штабе.

Также в Роспотребндзоре рассказали, что снижается число случаев ОРВИ - за неделю их количество уменьшилось на 22,7%. Но тем временем ОРВИ все равно на 65% больше, чем в прошлом году, но в 2,2 раза меньше пневмоний.

При этом власти опасаются, что первая неделя января - не самая показательная, ведь сейчас начнут приезжать из заграничных поездок, а также путешествий по России туристы, и они могут привезти с собой новые штаммы. Для того, чтобы никаких взрывов не случилось, на вокзалах и в аэропортах ужесточат контроль за прибывающими гражданами.