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Происшествия12 января 2022 5:28

В Самаре молодой фермер купил несуществующий стог сена за 77,5 тысяч рублей

Мошенников сейчас ищет полиция
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Молодой фермер лишился 77 тысяч рублей

Молодой фермер лишился 77 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился 25-летний фермер, который сообщил о мошенничестве. Как выяснилось, он хотел приобрести сено, но его обманули. Мужчина лишился 77,5 тысяч рублей.

По словам заявителя, он нашел в сети Интернет объявление о продаже сена. Продавец попросил перечислить на его счет предоплату в размере 77 500 рублей. Молодой фермер перевел деньги, после чего продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенника.

Полицейские напоминают о правилах безопасности при покупке в Интернете. Мошенники часто пользуются сайтами бесплатных объявлений, чтобы обманывать граждан. Необходимо быть бдительными и не доверять подозрительным продавцам.