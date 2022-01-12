В Самаре на Московском шоссе «Порш» протаранил «Калину», пострадала женщина

Женщина сидела на пассажирском сидении. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 11 января 2022 года, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Банной произошло ДТП, в котором пострадала женщина. «Лада Калина» не уступила дорогу «Порш Кайен» и спровоцировала ДТП.

За рулем отечественной легковушки находился опытный 65-летний водитель. Поворачивая налево на Московское шоссе на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу встречной иномарке, за рулем которой находился 48-летний мужчина.

«Порш» врезался в бок «Калине». В результате пострадала 63-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сидении отечественной легковушки. Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.