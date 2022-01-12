В Самарской области иномарку занесло на скользкой трассе под фуру

Мужчина не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 19 часов вечера, 11 января 2022 года, в Сызранском районе на трассе М-5 Урал произошло столкновение легкового автомобиля «Митсубиси Лансер» и большегруза «Ивеко». В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным полицейских, 31-летний водитель на «Митсубиси» не убедился в безопасности и начал совершать обгон, после завершения маневра его автомобиль занесло на скользкой трассе. Мужчина не смог справиться с управлением своего транспортного средства и машину вновь выбросило на встречную полосу. В тот момент там навстречу ехала фура, которой управлял 36-летний водитель.

В результате столкновения водитель японской легковушки получил травмы. Его на скорой госпитализировали в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия сейчас проводится проверка.