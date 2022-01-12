За 2021 год волонтеры «ЛизаАлерт» нашли в Самарской области 734 потерявшихся людей живыми

Волонтеры Самарской области помогают искать пропавших людей. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших людей на территории Самарской области, подвели итоги работы за 2021 год. Так, за год волонтеры выходили на поиски пропавших 1013 раз.

По данным отряда «Лиза Алерт» из общего числа заявок 734 человека, к счастью, удалось найти живыми. Однако есть и печальные результаты поисков. За 2021 год было найдено 83 человека, которые погибли.

Кроме того, волонтеры также занимаются поисками родственников людей, которые по той или иной причине оказались в сложной ситуации. Так, за 2021 год волонтеры смогли найти родных для 28 человек.

Бывает, что поиски продолжаются достаточно долгое количество времени. С 2021 года и до настоящего времени в Самарской области продолжаются поиски 28 человек. Также волонтеры могут обратиться за помощью к федеральным телеканалам, чтобы расширить зону поиска пропавшего. Так, в 2021 году было оправлено 12 заявок от Самарской области в программу «Жди меня».