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Общество12 января 2022 11:15

В Самаре годовую премию получили 3 из 10 жителей

Некоторые компании повысили зарплату персонала
Алена ПРОВКИНА
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Многие получили премию перед новогодними праздниками

Многие получили премию перед новогодними праздниками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре половина компаний повысили зарплату персонала. 3 из 10 жителей получили годовую премию.

По данным статистики SuperJob, в 2022 году провели опрос среди предприятий и работников, оказалось, что у 35% повышалась заработная плата менее чем полгода назад. Средний размер прибавки составил 9%. Женщин в конце 2021 года премировали гораздо чаще, чем мужчин, 34% против 26%.

Всего 29% работников получили премию перед Новым годом. Люди до 34 лет получали прибавки гораздо чаще, чем сотрудники старшего возраста.