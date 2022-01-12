В Самаре годовую премию получили 3 из 10 жителей

Многие получили премию перед новогодними праздниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре половина компаний повысили зарплату персонала. 3 из 10 жителей получили годовую премию.

По данным статистики SuperJob, в 2022 году провели опрос среди предприятий и работников, оказалось, что у 35% повышалась заработная плата менее чем полгода назад. Средний размер прибавки составил 9%. Женщин в конце 2021 года премировали гораздо чаще, чем мужчин, 34% против 26%.

Всего 29% работников получили премию перед Новым годом. Люди до 34 лет получали прибавки гораздо чаще, чем сотрудники старшего возраста.