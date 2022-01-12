Жители Волгаря подали в суд на Росприроднадзор и Роспотребнадзор

По делу уже состоялось предварительное судебное заседание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители самарского микрорайона Волгарь подали иск в суд против Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Люди считают, что ведомства бездействуют. Информация об этом появилась в группе жилого района.

По словам жителей Волгаря, у них установлен официальный пост, который занимается мониторингом атмосферного воздуха. Его курирует Росгидромет. Самарцы утверждают, что данный пост постоянно фиксирует загрязнение воздуха, но надзорные ведомства не принимают по этому поводу никаких мер.

В декабре 2021 года жители Волгаря подали административный иск против Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Октябрьский районный суд Самары принял его к производству. Предварительное заседание по делу состоялось 10 января 2022 года.