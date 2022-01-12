В Самаре побит рекорд смертности за последние 4 года

В Самаре смертность достигла пика в октябре 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат опубликовал статистику смертности по региону за последнее время. В Поволжье побили рекорд смертности за последние 4 года.

По полученным данным, число родившихся в 2021 году (23 тысячи детей), по сравнению с январем-октябрем 2020 года, сократилось на 1,1%, а число умерших жителей увеличилось на 13,7%. Естественная убыль остается устойчивым фактором в Самарской области. В опубликованном графике видно, что в октябре показатели смертности возросли и достигли пикового положения.

Напомним, что с начала 2021 года по август зафиксировали почти 35 000 смертей, за аналогичный период 2020 года зафиксировано 30 807 человек.