В «Треугольнике» покажут драму Франсуа Озона «Все прошло хорошо»

Самарцев приглашают оценить интеллектуальное кино французского режиссера

В следующий четверг, 20 января 2022 года, в Самаре на большом экране покажут фильм «Все прошло хорошо» (18+). Картину снял французский режиссер «новой волны» Франсуа Озон.

Показ состоится на площадке ЦПК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) в 19:00. Киноклуб «Треугольник» приглашает самарцев вместе оценить интеллектуальное кино. Сценарий фильма основан на романе Эммануэль Бернхайм. В центре сюжета — история 85-летнего Андре. Мужчина после инсульта оказался парализован. Он просит свою дочь помочь ему покончить с собой.

Главные роли в драме исполнили Софи Марсо, Андре Дюссолье, Жеральдин Пайя, Шарлотта Рэмплинг, Эрик Каравака. Стоимость билета — 200 рублей.