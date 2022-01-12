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Общество12 января 2022 13:37

В «Треугольнике» покажут драму Франсуа Озона «Все прошло хорошо»

Фильм номинирован на «Золотую пальмовую ветвь»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев приглашают оценить интеллектуальное кино французского режиссера

Самарцев приглашают оценить интеллектуальное кино французского режиссера

В следующий четверг, 20 января 2022 года, в Самаре на большом экране покажут фильм «Все прошло хорошо» (18+). Картину снял французский режиссер «новой волны» Франсуа Озон.

Показ состоится на площадке ЦПК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) в 19:00. Киноклуб «Треугольник» приглашает самарцев вместе оценить интеллектуальное кино. Сценарий фильма основан на романе Эммануэль Бернхайм. В центре сюжета — история 85-летнего Андре. Мужчина после инсульта оказался парализован. Он просит свою дочь помочь ему покончить с собой.

Главные роли в драме исполнили Софи Марсо, Андре Дюссолье, Жеральдин Пайя, Шарлотта Рэмплинг, Эрик Каравака. Стоимость билета — 200 рублей.