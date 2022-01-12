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Происшествия12 января 2022 13:50

Самарские таможенники поймали контрабандиста с суммой более 3 миллионов рублей

Крупные суммы необходимо декларировать
Алена ПРОВКИНА
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Таможенники нашли у иностранного гражданина крупную сумму в ручной клади. Фото: пресс-служба самарской таможни

Таможенники нашли у иностранного гражданина крупную сумму в ручной клади. Фото: пресс-служба самарской таможни

Самарские таможенники поймали контрабандиста с крупной суммой денег в аэропорту «Курумоч». Средства не были задекларированы.

По сообщению пресс-службы самарской таможни, сотрудники поста в аэропорте на международном рейсе обнаружили в ручной клади 3 миллиона рублей. Большие наличные суммы необходимо указывать в декларации о ввозе или вывозе из страны. Иностранный гражданин выбрал «зеленый» коридор, означающий отсутствие денег.

По результатам проверки, сумма значительно превысила допустимую. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу наличных средств.