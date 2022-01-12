В Самарской области скончался пассажир легкового автомобиля из-за аварии с грузовиком

Пассажир скончался на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пассажир легкового автомобиля скончался из-за крупной аварии с грузовиком. В ДТП столкнулись два автомобиля и грузовик.

По сообщению ГУ МВД России Самарской области, авария произошла днем, 12 января 2022 года, на 9 км автодороги «Тольятти-Димитровград» водитель LADA не смог выполнить маневр во время обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем MERCEDES, а потом отлетел в грузовик IVECO.

Из-за происшествия пассажир LADA скончался на месте, водитель и еще три пассажира госпитализированы в ближайшую больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.