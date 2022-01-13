Нейросеть представила, как бы выглядела Самара в человеческом обличии

Самара - красивый ухоженный мужчина с голубыми глазами и хитрым взглядом. Фото: artflow.ai

Прогресс не стоит на месте и уже сейчас для современного человека не вызывает удивления возможности искусственного интеллекта. Нейросеть так быстро развивается, что с каждым днем ее возможности кого-то приводят в восторг, а кого-то даже пугают. Так, сайт искусственного интеллекта Artflow.ai помогает пользователям создавать визуальный контент, экспериментировать и делиться своим творчеством с другими. Художники adme.ru при помощи нейросети решили пофантазировать и показали, как бы выглядели российские города в человеческом обличии.

В подборке представлены крупные российские города, в том числе и Самара. Искусственный интеллект увидел Москву, как зеленоглазую девушку с пышными волосами, а Санкт-Петербург представлен в роли задумчивого мужчины, смотрящего куда-то вдаль. Самара тоже представлена как мужчина. У него голубые глаза с хитринкой, гладко выбритое лицо. Вероятно, такой мужчина может работать в научной сфере.

- Красивый, культурный и современный город на реке Волге. В Самаре развита научная отрасль, космическая и авиационная промышленность, но при этом сохранено историческое и купеческое очарование, - так описали наш город авторы проекта.

Художники представили человеческие обличия 19 крупных российских городов. И их числе оказались также Казань, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Норильск, Волгоград, Владивосток, Краснодар, Калининград, Тула, Воронеж, Иркутск, Уфа и Омск.