Засыпанная снегом Самара 13 января 2022 года встала в 9-ти бальных пробках

Снегопад парализовал Самару и другие города региона

В ночь на 13 января 2022 года в Самарской области был снегопад. В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности. Засыпанная снегом Самара утром встала в многокилометровые пробки.

По данным Яндекс.Карты, в 9 часов утра в Самаре были пробки 9 баллов. В основном затрудненное движение было замечено на главных автомагистралях – Московское шоссе, Южный мост, улица Авроры и на Ново-Садовой.

Также заторы наблюдались и в других крупных городах Самарской области – Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск. В настоящее время на городских дорогах работают коммунальные службы, которые в полную силу борются с последствиями снегопада.

Напомним, по прогнозу синоптиков снегопады и метель продлятся до конца недели. Штормовая погода пройдет местами, в западной половине региона. Днем ожидается сильный снегопад от 6 до 19 мм. Сотрудники МЧС рекомендуют плотно закрыть окна в доме, не находиться возле деревьев и, по возможности, оставаться дома.

В условиях снегопада и гололеда аккуратнее передвигайтесь по дороге, будьте бдительнее. Водителям рекомендуется включить аварийные огни и прижаться к обочине, если сильный снегопад застанет их на дороге.