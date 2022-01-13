В Самаре школьница попала в больницу после игры в снежки

Игра в снежки может быть опасна для здоровья Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Игра в снежки довела самарскую школьницу до больницы. Девочка получила травму глаза. Все случилось 10 января 2022 года во дворе школы на улице Тополей.

— 13-летняя девочка играла с одноклассниками в снежки. В какой-то момент кто-то попал ей снегом в глаз. В дальнейшем школьница сама обратилась за помощью в больницу имени Ерошевского, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Медики осмотрели ребенка и диагностировали у нее тупую травму, ссадины века правого глаза и травматическую эрозию роговицы. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и оставили лечиться в стационаре.

Сотрудники больницы сообщили о случившемся правоохранителям. Те организовали проверку.